Табачник співчуває «невихованому» спікеру кримського парламенту

Міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК розцінив як «невихованість» заяву голови Верховної Ради Криму Володимира КОНСТАНТИНОВА про українську мову в діловодстві.

Про це він сказав в ефірі програми «Велика політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Інтер» 10 лютого увечері.

«Невихованість будь-якого чиновника, навіть керівника представницького органу, гідна співчуття», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада Криму 7 лютого створила робочу групу з моніторингу функціонування російської мови й інших національних мов автономної республіки у сферах освіти, культури, фармакології, нотаріаті, судочинстві, в діяльності правоохоронних органів, торгівлі, рекламі і телерадіомовленні. Йдеться про дотримання статті 10 Конституції України і статей 10-14 Конституції Криму.

“(Дратує) те, що багато міністрів починають звертатися до нас українською мовою... Знову пішло листування (українською), знову починаємо відкочуватися назад", - сказав спікер кримського парламенту В.КОНСТАНТИНОВ після засідання президії ВР Криму, де було створено робочу групу.

Він повідомив також, що парламент Криму готує звернення про ухвалення закону про мови, яке планується розглянути на найближчому пленарному засіданні в лютому.