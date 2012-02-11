УГКЦ відкрила Рік Патріарха Йосифа (Сліпого) в Україні

Під час Синоду єпископів Української Греко-католицької церкви, який відбувся 8-9 лютого у Брюховичах поблизу Львова, було відкрито Рік пам’яті Блаженнішого Патріарха Йосифа (Сліпого) на честь 120-ї річниці від його народження, яке відзначатиметься 17 лютого.

Як ідеться у переданому агентству УНІАН посланні Синоду, Патріарх Йосип – «живе втілення долі української Церкви і нашого народу в ХХ столітті. Його, як і багатьох інших, було незаконно позбавлено свободи (18 років ув’язнення) збиратися з одновірцями. Його, як і мільйони українців, прирекли на тортури у катівнях НКВД/КГБ і на мучеництво в ГУЛАГу. Але якщо в ув’язненні він був «німим свідком Церкви», то згодом, уже на поселеннях (за межами України), він став голосом «мовчазної Церкви» та її духовною опорою, ніколи не забуваючи про тих своїх земляків, які й далі каралися в неволі».

Єпископи УГКЦ вважають, що «в Україні, на жаль, не припиняється лиха традиція зловживання владою і зневажання гідності людини, порушення національних, культурних і релігійних прав, гребування своїм, рідним, що супроводжується погонею за почестями й жадобою влади».

На думку Синоду, погляди Патріарха Йосифа на національну єдність і сьогодні «стають дороговказом», оскільки й зараз брак єдності знову стає «нашою національною бідою, коли народ штучно ділять за регіональними, історичними, мовними й культурними ознаками».

У посланні наголошується, що саме завдяки Патріархові Йосипу Церква в діаспорі не просто вижила, вона стала світовою Церквою, без якої сьогодні важко уявити собі ландшафт Католицької церкви у світі.

«Тому й нормативними є для нас сьогодні ті два фундаментальних принципи, якими Патріарх Йосиф охарактеризував самобутність нашої Церкви: перший – сопричастя з Єпископом Риму, і другий – вірність східнохристиянській візантійській традиції», – наголошує Синод.