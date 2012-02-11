Народний рух підбив підсумок президентства Януковича

Народний Рух України заявляє, що за два роки президентства Віктора ЯНУКОВИЧА під загрозою опинилися всі сфери суспільного життя.

На цьому наголошується у заяві НРУ, переданій УНІАН.

«25 лютого минає два роки руйнації нашої держави режимом ЯНУКОВИЧА. Під загрозою опинилися всі без виключення сфери суспільного життя. Топчеться все українське, національне. Космополітичний криміналітет усе нахабніше розширює зону своєї діяльності», - зазначається в документі.

Автори заяви нагадують, що В.ЯНУКОВИЧ у своїй виборчій програмі обіцяв реформи практично в усіх сферах.

«Результат гарантувався теж приголомшливий - за п'ять років Україна повинна увійти до двадцятки найпотужніших країн світу. Але яку з проведених реформ урядом Януковича не візьми - усі антинародні», - вважають в НРУ.

«Зідно з індексом економічної свободи The Heritage Foundation і The Wall Street Journal, Україна у 2011 році зайняла 164 місце, опустившись на понад 30 пунктів», - йдеться у заяві НРУ.

В партії наголошують, що за даними ООН, за межею бідності перебуває четверо з п'яти українців. У рейтингу розвитку суспільства ООН Україна в 2011 році опустилася на 7 позицій і займає 83 місце.

«Не сталося ні обіцяного переходу до контрактної армії в 2011 році, ні іпотечного кредитування під 7 відсотків, ні 200 тисяч (за два роки) безкоштовних квартир бюджетникам, малозабезпеченим, молодим сім'ям (за десять років було обіцяно виділити мільйон квартир бюджетникам)», - зауважують автори заяви.

«Зате життя самого Віктора Федоровича справді покращилось. Він, за версією журналу "Кореспондент", посідає почесне третє місце після Барака ОБАМИ і Дмитра МЕДВЕДЄВА за сумами витрат різних країн на утримання своєї першої особи. На його утримання щодня витрачається 229 тисяч доларів (1 млн. 832 тис. гривен) при мінімальній середньомісячній зарплаті в країні 1000 гривень», - констатують в НРУ.

«Завдяки здачі національних інтересів нинішньою владою, Чорноморський флот РФ перебуватиме на території України до 2042 року. Народних депутатів України навіть позбавили ініціативи вносити на розгляд Верховної Ради питання про денонсацію цієї угоди. Експансіоністські амбіції Кремля змусили В. ЯНУКОВИЧА та його команду відмовитись від курсу на євроатлантичну інтеграцію і проголосити незрозумілу «позаблоковість», - заявляють автори документу.

В НРУ переконані: «У світі, якщо і говорять про Україну, то виключно в контексті згортання демократії, запровадження диктаторського режиму, порушення прав людини, відсутності правосуддя і посилення цензури у ЗМІ».

«Сконцентрувавши у своїх руках усю повноту влади через підконтрольну більшість у Верховній Раді, Верховному та Конституційному судах, через право одноосібно призначати міністрів, керівників силових структур та адміністрацій ЯНУКОВИЧ жорстоко розправляється з лідерами опозиції та з усіма, хто незгодний з його режимом», - зазначили в НРУ.

«Водночас команда Януковича повсюдно вичищає українську мову із вжитку. Ряд посадовців відкрито дозволяють собі наругу над державною мовою», - нарікають автори заяви.

«На тлі цих процесів, команда В.ЯНУКОВИЧА нав’язує українському суспільству та світові прокремлівський погляд на українську історію. Через підконтрольні суди влада позбавляє звань Героя України великих постатей українського минулого Степана Бандери та Романа Шухевича. З підручників історії тишком-нишком вилучаються сторінки про героїв Крут, Українську повстанську армію, а з програми з української літератури - твори про Голодомор в Україні 1932-1933 років», - йдеться в документі.

«У звя’зку з цим Народний Рух України закликає всі демократичні сили, весь миролюбний та працьовитий український народ згуртованістю та відповідальністю зупинити антиукраїнську навалу, не допустити у Верховну Раду під час виборів у жовтні нинішнього року представників провладної більшості - членів Партії регіонів, Компартії, Народної партії Литвина та їхніх прибічників. Лише від нас — українців – залежить подальша доля України», - наголошується в заяві НРУ.