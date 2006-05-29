Ющенко у Донецьку представить нового губернатора

Завтра Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить одноденну робочу поїздку до Донецької області. Як повідомляє офіційний сайт глави держави, заплановано, що Президент представить нового голову Донецької обласної державної адміністрації Володимира ЛОГВИНЕНКА і проведе нараду з адміністративно-господарським активом області. Як повідомляв УНІАН, 16 травня Президент В.ЮЩЕНКО своїм указом призначив В.ЛОГВИНЕНКА головою Донецької облдержадміністрації.

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