Ющенко у Донецьку представить нового губернатора
16:52, 29 травня 2006Політика
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Завтра Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить одноденну робочу поїздку до Донецької області.
Як повідомляє офіційний сайт глави держави, заплановано, що Президент представить нового голову Донецької обласної державної адміністрації Володимира ЛОГВИНЕНКА і проведе нараду з адміністративно-господарським активом області.
Як повідомляв УНІАН, 16 травня Президент В.ЮЩЕНКО своїм указом призначив В.ЛОГВИНЕНКА головою Донецької облдержадміністрації.
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