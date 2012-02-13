Одеські журналісти вимагають припинити міліцейське свавілля

Одеське відділення Незалежної медіа-профспілки України закликає припинити міліційне свавілля щодо редактора інтернет-газети «Погляд з Одеси» Ігоря СТОЛЯРОВА, що опублікувала 16 січня фотознімки, на яких відображені забруднені фарбою бігборди Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА

Як зазначається в документі, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН, «наша стурбованість викликана тим, що журналіст І.СТОЛЯРОВ, від якого вимагають розкрити дані про джерела інформації, по-перше, виразно поставив до відома співробітників міліції, а також публічно заявив, що «інформацію про забруднені фарбою бігборди передав до редакції телефоном хтось із читачів видання, а хто саме - не пам'ятає». І з урахуванням цього «ніяких додаткових відомостей додати не може».

«По-друге, нам відомо, що колишній кореспондент Української служби Радіо «Свобода» І.СТОЛЯРОВ керується в своїй професійній діяльності вимогою Кодексу професійної етики українського журналіста, прийнятого Національною спілкою журналістом України, в якому міститься норма «журналіст поважає осіб, що надають йому інформацію, не розголошує її джерел», - наголошується в заяві.

«По-третє, не може не викликати здивування оприлюднений І.СТОЛЯРОВИМ факт залучення до розслідування кримінальної справи співробітників прес-служби відомства, що явно вказує на недотримання законності в УМВС України в області», - наголошується в документі.

Журналіст акцентує, що «у присутності співробітника карного розшуку почала розпитування про те, хто саме повідомив видання про забруднені фарбою бігборди, хто з фотографів їздив їх фотографувати і чи можна з ним зустрітися, співробітниця Відділу зв'язків з громадськістю УМВС України в області Ірина ДОЛМАТОВА».

«Крім того, І.СТОЛЯРОВ не приховує, - констатується в заяві, - що з урахуванням останніх подій в Одесі, коли співробітники МВС влаштовували обшуки і затримання лідерів місцевих опозиційних партій, втратив колишню довіру до міліції і не має особливого бажання з нею спілкуватися».

«Виходячи з оприлюднених фактів порушень законності співробітниками МВС відносно авторів ЗМІ, що недавно мали місце в Рівненській і Львівській областях, коли співробітники органів слідства вдаються до залякування людей тортурами або копіюють базу мобільного телефону, нібито перевіряючи, чи не викрадений він, Одеське відділення НМПУ вбачає в черговому виклику журналіста до міліції тиск на ЗМІ», - наголошується в документі.

«Ми вважаємо, що інтернет-газета «Погляд з Одеси», як і інші видання, оперативно виконували свою роботу - об'єктивно інформували громадськість про скандальний факт забруднення фарбою бігбордів В.ЯНУКОВИЧА», що мав місце, - сказано в документі.

«Пошуки правопорушників і юридична оцінка їхніх дій виходить за межі правового поля, в якому працюють журналісти. З урахуванням цього ми закликаємо припинити міліційне свавілля щодо журналіста І.СТОЛЯРОВА і вбачаємо в діях співробітників МВС України чергову спробу примусити ЗМІ не публікувати факти, невигідні нинішній владі», - резюмують автори заяви.