Попов доручив перевірити стан архітектурних пам’яток столиці

Олександр Попов доручив профільним управлінням КМДА і головам районів перевірити стан пам’яток архітектури столиці. Як повідомляє прес-служба КМДА, відповідне доручення очільник адміністрації дав під час наради із заступниками та керівниками районних держадміністрацій.

Так, буде перевірено ставлення орендарів та власників до архітектурних об’єктів, які мають історичну і культурну цінність. Ті власники, які не дотримуються норм і вимог законодавства щодо охорони культурної спадщини та не усунуть у встановлений термін наслідки неналежної експлуатації приміщень, будуть притягнуті до відповідальності.

«У Стратегії розвитку Києва до 2025 року, яку ми розробили торік разом з киянами, стоїть чітке завдання – захистити і зберегти унікальну історичну та культурну самобутність Києва. Профільним управлінням міськадміністрації поставлені завдання активізувати роботу щодо контролю за станом та охороною пам`яток, підвищивши при цьому ефективність адміністрування. Я очікую реальних кроків у цьому напрямку. Будівлі, які перебувають під охороною держави та міста, є практично в кожному районі. І стежити за їхнім збереженням – наш прямий обов`язок», – заявив Олександр Попов на нараді із заступниками та керівниками районних держадміністрацій.

Голова КМДА також доручив підготувати пропозиції щодо збільшення бюджетних надходжень, призначених для збереження пам`яток.

Нагадаємо, за даними Головного управління охорони культурної спадщини, на заходи з охорони пам’яток архітектури цього року необхідно виділити понад 28 млн. грн.