Адвокату Луценка здалося, що прокурори закрили вуха пробками

Прохання прокуратури призначити екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ покарання нижче від мінімального, передбаченого статтею Кримінального кодексу, яка йому інкримінується, свідчить про відсутність переконливих обвинувачення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в перерві судового засідання в коментарі журналістам заявляє адвокат екс-міністра Олексій БАГАНЕЦЬ.

«Прохання прокурорів до суду застосувати до Юрія Віталійовича ЛУЦЕНКА вимоги ст. 69 (КПК) про призначення покарання нижче нижчого від того, що передбачено Кримінальним кодексом України за ст. 191 ч.5, це, я вважаю, це моя особиста думка, це визнання того, що дійсно обвинувачення йому пред`явлено не досить переконливе», - сказав О.БАГАНЕЦЬ.

Водночас він зауважив, що у нього після виступу в дебатах прокурорів склалося враження, що вони в залі судового засідання протягом 8 місяців, коли йшло судове слідство, не були присутні і прийшли в судове засідання тільки сьогодні з обвинувальним висновком, на підставі якого будували свій виступ і позицію в дебатах.

Крім того, за словами О.БАГАНЦЯ, він схиляється до думки, що представники прокуратури «сиділи всі ці місяці в залі судового засідання із закритими гумовими пробками вухами, які застосовують плавці. «Водночас мені, як колишньому представнику прокуратури, соромно за моїх колег, що вони сьогодні в своєму виступі фактично просили суд притягти завідомо невинну людину до кримінальної відповідальності», - зазначив адвокат.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року. Він утримується в Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня 2011 року розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки, і зловживання владою, здійснене працівником правоохоронного органу.

Сьогодні, 14 лютого, представники Генеральної прокуратури попросили Печерський районний суд Києва призначити екс-міністру внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКУ покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, позбавленням першого рангу державного службовця і позбавленням права протягом 3 років обіймати організаційно розпорядчі посади.