Наливайченко пропонує створити єдину опозиційну партію на базі КОД

Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО пропонує створити єдину опозиційну проукраїнську партію на базі партій, що входять до Комітету опору диктатурі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», про це він заявив в інтерв’ю інтернет-виданню Zaxid.net.

«Треба залучити усі патріотичні громадські організації, рухи та ініціативи, моральних авторитетів, українських письменників, інтелігенцію. Нашій державі потрібна єдина патріотична проєвропейська демократична сила», - відзначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він сказав, що не бачить суттєвих ідеологічних відмінностей між партіями, які входять до КОД. Основна проблема, на його думку, - це особисті конфлікти та амбіції лідерів існуючих опозиційних партій. Відтак, найбільш виграшною для опозиції є спільна участь в єдиному партійному списку на виборах.

«Для перемоги зараз потрібно забути про вчорашні образи й непорозуміння і рухатись вперед», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він пропонує не механічне злиття існуючих патріотичних партій під вибори, а фактичне створення з чистого аркуша об’єднаного національного демократичного руху, який «дасть нову якість для української політики і стовідсотково забезпечить перемогу і на парламентських виборах, і на президентських».

«Цей процес необхідно розпочати негайно», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він переконаний, що лідерам партій, які входять до КОД, слід зосередитися саме на цій роботі, а не займатися кулуарним поділом списків та округів: «Об’єднувати треба не власників печаток та статутів фіктивних партій, а всіх активних українських громадян, усіх вільних громадян. Партія має бути демократичною не лише в риториці, а й за своєю побудовою та змістом».

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, це має бути партія української дії.

«Від підписання декларацій треба переходити до визволення Юлії ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА та інших політв’язнів. Потрібно налагодити співпрацю з активними суспільними групами і стати авангардом для всього протестного руху. Потрібно не допустити здачі української ГТС, змін до закону, що можуть уможливити фальсифікації на виборах», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він підкреслив, що саме така опозиційна партія має всі шанси перемогти адмінресурс влади, протистояти фальсифікаціям і зберегти єдність та відповідальність перед громадянами після виборів.