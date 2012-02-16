Тимошенко не дозволяє називати її діагноз

Роботу медичної комісії у складі іноземних та українських спеціалістів, яка проводила обстеження стану здоров’я екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, завершено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Харкові повідомила голова комісії, перший заступник міністра охорони здоров’я України Раїса МОІСЕЄНКО.

За її словами, комісія, створена спільним наказом МОЗ, Міністерства закордонних справ України та Державної пенітенціарної служби України, працювала протягом трьох діб.

Як зауважила Р.МОІСЕЄНКО, комісія не отримала від Ю.ТИМОШЕНКО дозволу на оприлюднення її діагнозу.

За словами заступника міністра, іноземні фахівці передали усі свої висновки для ознайомлення усім членам комісії. «Нам були передані безпосередньо ці висновки», - сказала Р.МОІСЕЄНКО.

У свою чергу, член комісії, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Національного медичного університету імені Богомольця Василь НЕТЯЖЕНКО повідомив, що робота комісії була повністю забезпечена необхідними приладами і матеріалами, для обстеження Ю.ТИМОШЕНКО були виділені дві кімнати. Крім того, обстеження проводилося біля ліжка хворої. «Повністю все обстеження, які було можливе у цьому закладі (Качанівській колонії), воно було проведене», - наголосив В.НЕТЯЖЕНКО.

За словами члена комісії, керівника відділення Інституту нейрохірургії імені Ромоданова Національної академії медичних наук України Євгена ПЕДАЧЕНКА, закордонні фахівці підтвердили результати обстежень і тактику лікування, яку запропонували українські медики після попередніх обстежень Ю.ТИМОШЕНКО.

«Була підтверджена тактика лікування, яка застосовувалася і була рекомендована українськими лікарями. Ні про яке оперативне втручання мова не йде», - зауважив він.

За словами Р.МОІСЕЄНКО, комісія дійшла спільного висновку, і сьогодні висновки її роботиї, підписані керівництвом та лікарями пенітенціарної служби, будуть передані Ю.ТИМОШЕНКО.

Лікуючий лікар Ю.ТИМОШЕНКО Тетяна ДЕМЧЕНКО повідомила, що препарати, рекомендовані фахівцями комісії, є препаратами тих самих груп, які до цього рекомендували українські медики.

Т.ДЕМЧЕНКО додала, що іноземні лікарі рекомендували деякі додаткові методи діагностування, зокрема, рентгенологічне обстеження.

Як сказала Р.МОІСЕЄНКО, члени комісії не давали рекомендацій щодо стаціонарного лікування Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, усі методи лікування та діагностики є в Україні. «Нічого супернового, що стосується діагностики, не було. Консиліум лікарів визначив тактику лікування», - сказала вона.

Р.МОІСЕЄНКО, говорячи про потребу Ю.ТИМОШЕНКО у засобах реабілітації, зазначила, що екс-прем’єр забезпечена усім необхідним. «Їй запропонували засоби реабілітації, їй дали все, що треба», - запевнила вона.

При цьому Р.МОІСЕЄНКО зазначила, що милиці Ю.ТИМОШЕНКО не потрібні.

Також вона додала, що німецькі фахівці найближчим часом передадуть реабілітаційну програму для Ю.ТИМОШЕНКО.