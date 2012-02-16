Депутати вимагають виставити з «Індару» «рейдерів» до кінця лютого

Рейдери повинні залишити інсуліновий завод «Індар» до кінця лютого, і на завод повернуться фахівці. Питання повернення колишнього менеджменту й ключових фахівців на завод «Індар» вирішуватиметься в Міністерстві охорони здоров'я України.

Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я Тетяна БАХТЄЄВА, відповідаючи на запитання журналістів на засіданні комітету 15 лютого, передає Comments.ua.

«Сьогодні дуже багато залежить від МОЗ. «Індар» належить МОЗ, і програма забезпечення хворих інсуліном - це державна програма, за яку безпосередньо відповідає міністерство. Тому багато залежить від того, наскільки жорстко вони сьогодні поведуться в цій ситуації для того, щоб вирішити питання щодо заводу та його керівника», - підкреслила Т.БАХТЄЄВА.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, народний депутат України від ПР Сергій КІВАЛОВ зазначив, що «вже є рішення суду. Колишній директор має повернутися сам на завод і продовжувати працювати».

У свою чергу, народний депутат України, заступник голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО вважає, що найближчим часом держава повинна призначити на «Індар» керівника, який почне роботу з відновлення виробництва та залучення звільнених фахівців. «Держава в особі керівника підприємства зобов'язана вести цю роботу», - впевнений він.

В.КОЛЕСНІЧЕНКО підкреслив, що цей керівник повинен бути в курсі ситуації на заводі й усіх обставин, які до неї призвели, розуміти процеси й уміти знаходити підхід до кожного ключового співробітника, якого він визнає за необхідне повернути на підприємство.

Зважаючи на той факт, що виробництво на «Індарі» поєднане з науково-дослідними роботами, В.КОЛЕСНІЧЕНКО зазначив, що колишній директор і засновник підприємства професор Олексій ЛАЗАРЄВ, «здатний об'єднувати в собі і менеджмент, і наукове керівництво, – це дуже рідкісне на сьогодні явище, особливо в науці. Слава Богу, що є ще такі смарагди».

На думку В.КОЛЕСНІЧЕНКА, всі прописані законом процедури щодо повернення акцій і активів ЗАТ «Індар» державі будуть виконані до кінця лютого, після чого й відбудеться зміна менеджменту.

«У будь-якому випадку, до кінця місяця мають бути вжиті заходи, і законний власник (держава – УНІАН) повинен зайти на завод», - упевнений В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

Як повідомлялося, 31 січня ц.р. Київський апеляційний господарський суд своєю постановою залишив у силі рішення суду першої інстанції про повернення незаконно відчужених акцій ЗАТ «Індар» державі.

До рейдерського захоплення, що сталося в липні 2011 р., заводом «Індар» керував доктор біологічних наук, професор Олексій ЛАЗАРЄВ, під керівництвом якого команда українських учених створила й почала виробництво вітчизняної субстанції інсуліну й низки препаратів на її основі.