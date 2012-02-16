Власенко: Тимошенко не бачила свого діагноза - конверт у неї з криком забрали

Адвокат екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявляє про те, що в ході обстеження його підзахисної комісією за участю іноземних фахівців на неї чинився шалений тиск.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО заявив сьогодні після відвідування Ю.ТИМОШЕНКО в Качанівській колонії.

За його словами, керівництво комісії МОЗ перед обстеженням намагалося добитися від Ю.ТИМОШЕНКО, щоб вона дала згоду на ознайомлення з результатами обстеження, шантажуючи її тим, що обстеження взагалі може бути припинене.

«Протягом двох днів за стінами Качанівської колонії на Юлію ТИМОШЕНКО, яка перебуває в дуже тяжкому стані, чинився шалений тиск», - заявив С.ВЛАСЕНКО.

Він стверджує, що повідомлення голови комісії Раїси МОІСЕЄНКО про події цих днів у колонії є дуже неправдивими і назвав це «звичайними маніпуляціями в її стилі». За його словами, насправді Ю.ТИМОШЕНКО «не бачила свого діагнозу», поставленого німецькими лікарями, оскільки конверт у неї з криком одразу забрали. Дії представників МОЗ та пенітенціарної установи він назвав такими, що порушують «базовий принцип конфіденційності» і «втручання в приватне життя», що несе за собою кримінальну відповідальність. Насправді, заявив С.ВЛАСЕНКО, іноземні фахівці констатували тяжкий стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, що, за його словами, дуже розходиться з висновками лікарів МОЗ.

За словами С.ВЛАСЕНКА, Ю.ТИМОШЕНКО потребує «серйозного великого комплексного лікування, яке не виключає оперативного втручання. І це не можливе в умовах тюрми. Висновок іноземних фахівців схожий на думку фахівця і професора Миколи ПОЛІЩУКА про необхідність серйозного лікування Ю.ТИМОШЕНКО».

На запитання, чи може Ю.ТИМОШЕНКО дати дозвіл на оприлюднення свого діагнозу, С.ВЛАСЕНКО сказав, що для початку треба отримати висновки комісії, а їх ще немає. «Я про це говорив з Юлією Володимирівною, але для цього потрібно отримати результати», - сказав С.ВЛАСЕНКО.