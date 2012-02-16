Ющенко збирається на вибори за партійним списком об'єднаної опозиції

Екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО відмовився від ідеї балотуватися до наступного парламенту у мажоритарному окрузі. Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв`ю Weekly.ua.

«Я вирішив для себе, що йти в окрузі не можу, тому що це слабка позиція, - сказав він. - Вона б свідчила про те, що я поклопотався про себе, знайшов округ, де пройду, і мене не цікавить, що буде з моєю політичною силою».

В.ЮЩЕНКО впевнений, що йому варто йти на вибори за партійним списком об`єднаної опозиції. «Я для себе поставив питання інакше. Моя та інші політичні сили пройдуть процес консолідації й виступатимуть як єдина політична платформа. Я ж буду присутній у тому місці й у тій якості, які будуть необхідні для цього політичного руху. Буде це перший номер у списку, або сто перший, або взагалі ніякий - я прийму будь-яку відповідь на це питання».

Водночас В.ЮЩЕНКО вважає нецікавим для себе питання, чи буде він балотуватися ще на пост Президента. «Шановні, я молодий, проте вже побував на всіх головних посадах у цій країні», - нагадав він.