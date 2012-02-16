Суд не задовольнив скаргу захисту Тимошенко

Апеляційний суд Харківської області не задовольнив апеляційну скаргу захисту екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО на постанову Київського районного суду Харкова про обмеження терміну ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було оголошене суддею Апеляційного суду Любов’ю ФЕДЮШЕНОЮ сьогодні близько 16.20.

Суд залишив у силі рішення Київського райсуду Харкова про обмеження 28-м березня терміну ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Київський райсуд Харкова встановив остаточний термін ознайомлення Ю.ТИМОШЕНКО з матеріалами справи щодо діяльності ЄЕСУ - 28 березня. Згідно з постановою суду, у разі, якщо обвинувачувана та її адвокати до 28 березня не ознайомляться з матеріалами справи, вони будуть вважатися такими, що ознайомилися з нею.

У свою чергу, захисник Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що у відведений судом час нереально ознайомитися з такою великою кількістю матеріалів справи.