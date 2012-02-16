У Литвина «абсолютним чемпіонам за зрадами» радять на себе подивитися

19:36, 16 лютого 2012
Політика
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НП: з кого почалося скуповування

Звинувачення щодо начебто відповідальності лідера Народної Партії Володимира ЛИТВИНА за скуповування „тушок” у парламенті, не просто не відповідає дійсності, а не в’яжеться зі здоровим глуздом.

Про це йдеться в переданій агентству УНІАН заяві прес-служби Народної Партії у відповідь на заяву прес-служби партії «Батьківщини”.

В заяві НП сказано, що працівникам прес-служби „Батьківщини”, які пишуть “такі абсурдні заяви, краще було б поцікавитися у своїх партійних лідерів, чи не з’явилася політична корупція у Верховній Раді саме тоді, коли вони разом зі своїми бізнес-, або, швидше – кримінал-партнерами – прийшли до парламенту”.

Автори заяви переконані, що корупційний скандал за участю Ігоря РИБАКОВА і Романа ЗАБЗАЛЮКА, “кожен з яких потрапив до Верховної Ради за списками Блоку Юлії Тимошенко, – це прямий наслідок низької людської і професійної якості кадрів у середовищі „БЮТ-Батьківщини” та безпринципності, виявленої цією політичною силою при формуванні списку під час останньої виборчої кампанії”. В заяві наголошується, що “зради і переходи із фракції до фракції, за якими „бютівці” є абсолютними чемпіонами не лише у нинішньому скликанні Верховної Ради, а і за весь період існування українського парламенту, – закономірний результат усталеної в БЮТ практики купівлі-продажу депутатських мандатів та набору в свої лави олігархів і кримінальних авторитетів, чиї інтереси діаметрально протилежні інтересам України та українських громадян”.

У документі підкреслюється, що у фракції Народної Партії жоден із народних депутатів “не виходив зі складу фракції, не влаштовував скандалів і ніколи не брав участі у будь-яких протизаконних діях, зокрема, у політичній корупції, в якій були викриті вихованці БЮТ”.

“Переконані, що справедливе покарання цих осіб ( йдеться про Р.ЗАБЗАЛЮКА та І.РИБАКОВА - УНІАН) за корупційні дії зробить політичну ситуацію у парламенті і країні в цілому значно здоровішою та слугуватиме гарним прикладом на майбутнє для тих політиків, які керуються у парламентській роботі особистими вигодами, а не інтересами країни і суспільства”, - сказано в заяві прес-служби НП.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні партія «Батьківщина» заявила, що саме на Володимира ЛИТВИНА як на голову Верховної Ради лягає повна політична та кримінальна відповідальність за розквіт корупції у стінах парламенту. «Секрет Полішинеля-ЛИТВИНА полягає в тому, що саме за його активної, ініціативної участі після президентських виборів 2010 року було здійснено незаконний, антиконституційний та корупційний процес формування пропрезидентської коаліції у ВР». «З відома ЛИТВИНА та під його особистим покровительством під куполом парламенту розквітла оптова торгівля грішними депутатськими тушками», - заявляють у «Батьківщині». На переконання «Батьківщини», саме В.ЛИТВИН «кришував, заохочував та легалізував підкуп депутатів. Саме він заплющує очі на постійні порушення пропрезидентською більшістю Конституції, законів України, Регламенту Верховної Ради».

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