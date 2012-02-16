Колесніков: фанам вигідніше буде літати на матчі, ніж жити в Україні

Віце-прем`єр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ заявляє, що якщо готелі не знизять до Євро-2012 ціни, то вболівальникам вигідніше буде літати на матчі, ніж проживати в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.КОЛЕСНІКОВ заявив сьогодні журналістам під час брифінгу на Крюківському вагонобудівному заводі (м. Кременчук Полтавської області).

За його словами, УЄФА сьогодні ставить Україні завдання під час Євро-2012 забезпечити переліт уболівальників літаками.

«Для нас головне - це авіація. Зараз готелі підняли ціну. Бюджетними компаніями можна за 200 дол. злітати з Європи на гру в Україну. Три матчі в кожної збірної - це 600 дол. А жити тут буде дорожче. Якщо готелі не знизять ціну, то нічого не зароблять», - вважає Б.КОЛЕСНІКОВ.

При цьому він заявляє, що держава йде назустріч готелям, створюючи для них необхідні умови в роботі.

«Ми їм нульову ставку зробили податку на прибуток і все одно таке зростання цін. Є хороше прислів`я - жадність породжує бідність», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.