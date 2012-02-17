Герман: звільнивши Богатирьову, Янукович виправив помилку

Звільнивши Раїсу Богатирьову з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони Віктор Янукович виправив помилку попередників.

Про це заявила радник президента Ганна Герман в ефірі 5 каналу, коментуючи останні кадрові призначення, які зробив президент.

"Про призначення, які плануються, знає в країні одна людина. Знає президент. І треба чекати", - сказала вона.

"Якщо президент взяв на себе цю відповідальність, він повинен її нести", - додала радник.

Звертаючись до депутата від БЮТ Сергія Соболева, Герман заявила: "Ми виправили це ваше призначення, це ви призначили Богатирьову секретарем Ради національної безпеки і оборони. Нам довелося виправити цю вашу помилку".

Як відомо, 14 лютого Янукович звільнив Раїсу Богатирьову з посади секретаря РНБО і призначив замість неї Клюєва.

Українська правда