Герман: звільнивши Богатирьову, Янукович виправив помилку
Радник президента коментує призначення
Звільнивши Раїсу Богатирьову з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони Віктор Янукович виправив помилку попередників.
Про це заявила радник президента Ганна Герман в ефірі 5 каналу, коментуючи останні кадрові призначення, які зробив президент.
"Про призначення, які плануються, знає в країні одна людина. Знає президент. І треба чекати", - сказала вона.
"Якщо президент взяв на себе цю відповідальність, він повинен її нести", - додала радник.
Звертаючись до депутата від БЮТ Сергія Соболева, Герман заявила: "Ми виправили це ваше призначення, це ви призначили Богатирьову секретарем Ради національної безпеки і оборони. Нам довелося виправити цю вашу помилку".
Як відомо, 14 лютого Янукович звільнив Раїсу Богатирьову з посади секретаря РНБО і призначив замість неї Клюєва.