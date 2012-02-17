Опозиція сподівається, що ОБСЄ врятує їх від «плану Януковича»

Комітет опору диктатурі закликає Організацію з безпеки і співробітництва в Європі вжити заходів, щоб унеможливити реалізацію сценарію української влади з недопущення опозиційних кандидатів до участі у парламентських виборах.

Про це йдеться у зверненні до ОБСЄ, переданому УНІАН Комітетом опору диктатурі

Зокрема, у зверненні наголошується, що Комітет опору диктатурі, що об’єднує українські опозиційні партії, закликає ОБСЄ невідкладно втрутитись у ситуацію, яка загрожує громадянам України втратою права на чесне та прозоре обрання депутатів парламенту на виборах, що мають відбутися 28 жовтня 2012 року.

«Ми вимушені констатувати, що діюча влада на чолі з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ поступово перетворюється на кримінальний синдикат, який фактично тримається на представниках однієї політичної сили, що обіймають ключові посади в державі та переслідують єдину мету – в будь-який спосіб та будь-якими методами утриматися при владі в Україні», - йдеться в зверненні.

КОД звертає увагу ОБСЄ на те, що «режимом ЯНУКОВИЧА, який вже фактично знищив незалежне судочинство та суттєво обмежив конституційні права і свободи громадян в Україні, цинічно втілюється план, що передбачає недопущення до виборчого процесу опозиційних та незалежних від цієї влади кандидатів у депутати Верховної Ради України».

У комітеті зазначають, що головним інструментом реалізації цього плану є використання правоохоронної системи у боротьбі з політичними опонентами, порушення «кримінальних справ» проти осіб, які мають довіру громадян та становлять потенційну загрозу кандидатам від партії влади, або можуть підтримати опозиційних кандидатів.

«Останні події засвідчують, що коли за ґратами вже перебувають лідери політичних сил, що разом отримали більшість на останніх парламентських виборах (2007 року) – Юлія ТИМОШЕНКО та Юрій ЛУЦЕНКО, – з методами усунення інших опозиціонерів режим ЯНУКОВИЧА взагалі рахуватися не буде», - наголошують в КОД.

Вони нагадують, що на сьогодні низка опозиційних політичних діячів вимушені знаходиться у закордонному вигнанні, продовжується переслідування екс-губернатора Харківської області Арсена АВАКОВА та екс-віце-губернатора Миколаївської області Аркадія КОРНАЦЬКОГО. «Тиск на представників опозиції набуває системного характеру», - підкреслюють в КОД.

Комітет опору диктатурі закликає ОБСЄ вжити усіх необхідних дипломатичних заходів, щоб захистити право громадян України на чесні демократичні вибори, задіяти міжнародні структури до моніторингу ситуації в Україні вже зараз – на етапі «активних передвиборчих маніпуляцій з боку діючої влади».

Комітет опору диктатурі вважає, що без невідкладного втручання міжнародних моніторингових структур «режим В.ЯНУКОВИЧА зможе цинічно реалізувати свій сценарій і не допустити до виборів абсолютну більшість опозиційних кандидатів, без яких проведення виборів до вищого законодавчого органу України перетвориться на відвертий фарс, закінчиться дискредитацією принципів демократії та парламентаризму і остаточним оформленням авторитаризму».