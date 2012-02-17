ДПтС: висновки іноземних та українських лікарів щодо Тимошенко майже ідентичні

У Державній пенітенціарній службі України заявляють, що після колегіального вивчення висновків лікарів із Німеччині і Канади члени міжнародної комісії прийшли до остаточного висновку, що висновки міжнародної комісії в більшості своїй співпадають з висновками попередніх обстежень екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО українськими лікарями, а призначений їй курс лікування в Київському СІЗО і Качанівській виправній колонії (від якого хвора неодноразово відмовлялася) відповідає рекомендаціям членів міжнародної комісії.

Про це повідомляє сайт ДПтС.

У відомстві наголошують, що «наразі стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО хірургічного втручання або лікування у спеціалізованому медичному закладі не потребує».

«Висновки міжнародної комісії та рекомендації щодо тактики подальшого лікування Ю.ТИМОШЕНКО наразі передані лікарю Качанівської виправної колонії (№54).

Комісією також було надано остаточні рекомендації, якими, зокрема, передбачається проведення додаткового інструментального обстеження, здійснення аналізу крові та іншого біоматеріалу, дієтхарчування, а також застосування програми структурованої ступеневої спеціалізованої фізіотерапії, поєднаної з лікувальною фізкультурою та дозованим фізичним навантаженням», – йдеться у повідомленні.

Також пенітенціарна служба України повідомляє про наслідки медичного обстеження Ю.ТИМОШЕНКО в Качанівській виправній колонії, яке було проведене протягом 14-15 лютого.

«В роботі комісії брали участь залучені лікарі з Німеччини і Канади, а також доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України В.НЕТЯЖЕНКО (заступник керівника комісії) та лікуючий лікар хворої Т.ДЕМЧЕНКО. Обстеження проводились під наглядом лікаря від Качанівської установи Т.ДЕМЧЕНКО. Для проведення обстеження з української сторони було надано все необхідне медико-діагностичне обладнання, тест-системи та інвентар. Крім цього, як виключення і в рамках сприяння іноземним лікарям урядом України було надано дозвіл на використання ввезеної канадськими лікарями медтехніки й обладнання», – зазначають у ДПтС.

У відомстві підкреслюють, що за час обстеження жодних непорозумінь, неузгодженостей чи нарікань від членів комісії не було, «іноземними та вітчизняними лікарями було констатовано прозорість дій і намірів, а також високий організаційний рівень роботи лікарів окремо та співпраці комісії в цілому».

«Після роботи лікарів з ФРН на побажання останніх результати медичного обстеження Ю.ТИМОШЕНКО та рекомендації щодо подальшого обстеження і лікування у закритому вигляді у присутності членів комісії з Канади, а також лікарів МОЗ і ДПтС України були передані безпосередньо Ю.ТИМОШЕНКО для ознайомлення та прийняття рішення щодо можливості подальшого використання отриманої інформації членами комісії. Згодом, Ю.ТИМОШЕНКО надала письмову згоду на участь в обговоренні результатів обстеження усіма членами комісії. За результатами медобстеження Ю.ТИМОШЕНКО канадськими лікарями було також складено попередній висновок, який потім передано голові міжнародної медичної комісії Р.МОІСЕЄНКО», – зазначили у відомстві.