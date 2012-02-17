На заміну Клюєву в Азарова вже є більше трьох кандидатів

Прем`єр-міністр Україна Микола АЗАРОВ ще не визначився з кандидатурою першого віце-прем`єра, але зробить цей вибір найближчими днями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ефірі програми «Шустер live».

Прем`єр-міністр також повідомив, що сьогодні на цю посаду розглядається більше трьох кандидатів.

«Претендентів або кандидатів на цю посаду доволі багато – більше, ніж три. Але я б зараз не став зупинятися і не став би називати жодного прізвища. Тому що ведеться аналіз і вивчення, в тому числі й консультації», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також повідомив, що за домовленістю з президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ після розгляду кандидатур він подасть главі держави ту, на якій зупиниться.

«Із президентом у нас є домовленість, що я повинен зупинитися на певній кандидатурі і подати цю кандидатуру йому на розгляд і остаточне затвердження. Тому що це буде мій перший заступник. І, звісно, я маю з ним працювати з довірою. Наразі такий вибір ще не зроблений остаточно. Необхідно зробити цей вибір протягом найближчих днів. І він буде зроблений», - заявив М.АЗАРОВ.