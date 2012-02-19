Компартія розраховує на 15% на виборах
10:01, 19 лютого 2012Політика
1819 0
"Це - мінімум"
Компартія України розраховує отримати на парламентських виборах як мінімум 15% голосів виборців.
Про це в ході наради секретарів партійних комітетів заявив лідер КПУ Петро Симоненко, повідомляє ЛігаБізнесІнформ.
"Мінімальна кількість голосів виборців, яку ми повинні отримати на майбутніх виборах - це 15% голосів. Підкреслю, що це мінімум", - сказав Симоненко.
Лідер Компартії зазначив, що для максимального досягнення результатів на парламентських виборах необхідна координація дій між кандидатом-мажоритарником і кандидатом, який висунутий за партійними списками.
РанішелідерВО"Свобода" ОлегТягнибокзаявив,що сподіваєтьсяотриматинаДонеччині5-8%голосівнавиборах доВР, нагадуєагентство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter