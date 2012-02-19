Компартія розраховує на 15% на виборах

Компартія України розраховує отримати на парламентських виборах як мінімум 15% голосів виборців.

Про це в ході наради секретарів партійних комітетів заявив лідер КПУ Петро Симоненко, повідомляє ЛігаБізнесІнформ.

"Мінімальна кількість голосів виборців, яку ми повинні отримати на майбутніх виборах - це 15% голосів. Підкреслю, що це мінімум", - сказав Симоненко.

Лідер Компартії зазначив, що для максимального досягнення результатів на парламентських виборах необхідна координація дій між кандидатом-мажоритарником і кандидатом, який висунутий за партійними списками.

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