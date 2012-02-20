Литвину не подобається закон про вибори, але конфлікту він теж не хоче

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що спроби порушити досягнутий компроміс щодо закону про вибори народних депутатів можуть призвести до протистояння у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання щодо імовірності внесення змін до закону «Про вибори народних депутатів України», а також можливого звернення народних депутатів до Конституційного Суду щодо неконституційності деяких норм даного закону.

В.ЛИТВИН зазначив, що не дуже переймається чутками, які поширюються навколо закону про парламентські вибори.

Водночас він додав: «Говорять, що там якість ходять списки, збираються підписи для звернення до Конституційного Суду».

Голова ВР підкреслив, що «треба думати, які будуть наслідки».

«Сьогодні утримати Верховну Раду у робочому стані доволі непросто, а із розгортанням виборчої кампанії буде надзвичайно складно. І я не хочу, щоб у нас демонструвалася недовіра. У нас і так вистачає приводів, підстав для провокування конфліктів і протистояння у Верховній Раді», - наголосив він.

При цьому спікер додав, що закон про вибори народних депутатів йому не подобається, але «оскільки досягли компромісу, то треба виконувати цей компроміс».

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада 2011 року Верховна Рада прийняла закон про вибори народних депутатів. Відповідно до закону, вибори депутатів проводитимуться за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою. Закон встановлює 5% виборчий бар`єр і заборону на участь у виборах блоків партій.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 366 народних депутатів з 404 зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема «за» проголосували 187 депутатів від фракції Партії регіонів, 62 – від "БЮТ-Батьківщини", 36 – від НУ-НС, 24 – від КПУ, «Реформи заради майбутнього» - 19, Народної партії – 20, позафракційні – 18.

8 грудня закон «Про вибори народних депутатів України» підписав Президент України.