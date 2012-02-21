«Наша Україна»: Регіонали вимагають від КС індульгенції за корупцію

Зверненням до Конституційного Суду України щодо деяких норм антикорупційного закону члени Партії регіонів у рік парламентських виборів хочуть уникнути оприлюднення інформації про свої доходи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», про це йдеться у заяві парламентської партійної групи.

«Партія регіонів вимагає від Конституційного Суду індульгенції на свої корупційні дії. Саме так можна розцінити конституційне подання 53 представників цієї партії, яким вони вимагають від КС визнати неконституційними низку положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

«Зокрема, підписанти вимагають скасувати норму закону, що передбачає обов’язкове декларування народними депутатами і вищими чиновниками своїх доходів і видатків, здійснених після 1 липня 2011 року. А це означає – відкладення ще на рік запровадження цього реального механізму протидії корупції. З таким самим успіхом можна звернутися до КС не розповсюджувати на «слуг народу» дію взагалі будь-яких українських законів. Враховуючи сумний досвід попередніх рішень цього органу, від нього можна очікувати й такого дозволу», - вважають «нашоукраїнці».

«Цією ініціативою Партія регіонів заслуговує на народне звання партії захисту корупції. В рік парламентських виборів «регіонали» хочуть уникнути оприлюднення інформації про свої доходи. Це прямо обмежує права громадян на отримання об’єктивної інформації про кандидатів в народні депутати», - йдеться у документі.

«Навіть якщо серед представників Партії регіонів у парламенті є порядні люди, після задоволення цього подання Конституційним Судом, громадяни не матимуть можливості про це дізнатися. Саме тому, для того щоб випадково не обрати корупціонерів до парламенту, в людей є одна можливість – не голосувати за кандидатів від ПР», - вважають у «Нашій Україні».

У партії наголошують: «Незалежно від рішення КС, народні депутати з опозиційних фракцій мають оприлюднити свої декларації про видатки і доходи, згідно чинного закону до 1 квітня. Тим більше це стосується кандидатів в народні депутати від опозиційних сил. Опозиційні політики на ділі мають довести свою чесність і непричетність до корупційних зловживань».

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, депутати фракції Партії регіонів звернулися до Конституційного Суду України з поданням щодо неконституційності двох норм Закону "Про засади запобігання і протидії корупції", що набрав чинності 1 січня 2012 року.

Зокрема, депутати просять КС визнати таким, що не відповідає Конституції, положення, за яким до цьогорічних декларацій мають вноситися видатки чиновників та їхніх родин, здійснені ними після 1 липня 2011 року.

Крім того, депутати просять визнати неконституційною норму, яка забороняє чиновникам "входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку".

За новим законом, починаючи з 1 липня минулого року, всі державні службовці, які володіють корпоративними правами, є автоматично порушниками закону і мають бути звільненими.