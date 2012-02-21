У ЄС наполягають: Тимошенко й Луценко повинні брати участь у виборах

У випадку, якщо лідери опозиції не зможуть взяти повноцінної участі у парламентських виборах восени 2012 року, підписання та ратифікація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС буде поставлено під загрозу, йдеться у Заключній заяві Комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС, ухваленій напередодні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», 18-те засідання комітету відбувається з 20 по 22 лютого у Києві та Івано-Франківську під спільним головуванням лідера НРУ Бориса ТАРАСЮКА та Павела КОВАЛЯ (Група європейських консерваторів та реформаторів, Польща).

У роботі комітету беруть участь посол України в Європейському Союзі Костянтин ЄЛІСЄЄВ від імені уряду України і заступник голови Місії ЄС в Києві Марія ЮРІКОВА від імені Європейського Союзу.

Комітет також висловив «глибоке розчарування» обвинувальним вироком екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО та закликав Верховну Раду скасувати ст. 365 Кримінального кодексу, оскільки вважає, що «політик повинен нести політичну відповідальність перед виборцями за свої політичні рішення» (п. 34 заключної заяви).

Комітет закликав владу забезпечити неупередженість суду під час розгляду касаційної скарги Ю.ТИМОШЕНКО (п. 35).

Крім того, Комітет з парламентського співробітництва між Україною та ЄС «стурбований станом здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА та інших політиків, які переслідуються в судовому порядку, і закликає українську владу продовжувати надавати можливість незалежним міжнародним експертам здійснювати повноцінне їх діагностування та, у разі необхідності, лікування за межами тюремної системи», йдеться у п. 36 Заключної заяви.

Комітет також «наполегливо рекомендував» українській владі виконати рекомендації і вимоги, викладені у Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи від 27 січня 2012 року (п. 33).