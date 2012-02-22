Влада налякана можливістю реалізації в Україні лівійського сценарію.

Як повідомили УНІАН у прес-служба фракції «Наша Україна - Народна самооборона», про це з парламентської трибуни заявив голова фракції, член політради партії «Фронт Змін» Микола МАРТИНЕНКО.

«По всій країні за вказівкою влади зараз таємно проводяться соціологічні дослідження для з’ясування одного простого питання: чи можливий в Україні лівійський сценарій, коли народ силою змітає владу. Відповідь очевидна: такий сценарій можливий, ви довели всіх до точки кипіння. Протестні настрої зростають небаченими темпами», - сказав він.

Лідер фракції НУ-НС зазначив, що «керівники держави – немов три східні мавпочки: нічого не бачу, нічого не чую, нічого не кажу».

М.МАРТИНЕНКО нагадав, що авторитетні західні політики вже відкрито говорять про санкції стосовно українських чиновників та міжнародну ізоляцію.

«Україна залишається без дешевих кредитів МВФ – саме через переслідування режимом політичних опонентів. І про це чітко сказав Державний департамент США. Світовий банк взагалі заявив про можливість розірвання відносин між Україною та МВФ. Україна вже потрапляє в міжнародну економічну ізоляцію і втрачає будь-яку інвестиційну привабливість» - наголосив лідер фракції НУ-НС.

«Парламентські вибори в жовтні стануть першим кроком для зміни влади. Об’єднана опозиція виступає єдиним фронтом – і демократичні сили переможуть на парламентських, а потім і на президентських виборах», - впевнений М.МАРТИНЕНКО.