Комітет із свободи слова підтримав кандидата на головування

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації підтримав кандидатуру члена фракції НУ-НС Юрія СТЕЦЯ на посаду голови цього комітету.

Як повідомили УНІАН у комітеті, за його кандидатуру проголосували усі присутні на його засіданні народні депутати від НУ-НС, «БЮТ-Батьківщини», Партії регоінів і КПУ.

Як повідомлялося, проект постанови № 10029 про внесення змін до постанови Верховної Ради «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України шостого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації» був зареєстрований у парламенті 9 лютого народним депутатом від НУ-НС Олесем ДОНІЄМ.

За словами О.ДОНІЯ, Ю.СТЕЦЬ як секретар цього комітету має шанси бути обраним головою комітету у сесійній залі ВР, враховуючи ще й те, що посада голови цього комітету традиційно зарезервована за опозицією.