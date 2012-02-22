Євгенія Тимошенко про діагноз і фальсифікацію

Євгенія Тимошенко в інтерв`ю на Бі-бі-сі заявила, що міністерство охорони здоров`я України здійснює маніпуляції та фальсифікує діагноз її матері, тим часом стан здоров`я лідера партії ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко продовжує погіршуватися.

"З жовтня вона страждає від болю в спині, не ходить і не отримує допомоги", - сказала донька екс-прем`єра.

Є.Тимошенко також заявила, що не впевнена, чи буде її матір отримувати допомогу в майбутньому. Вона назвала дуже важкою боротьбу за залучення незалежних, зокрема і іноземних медиків, до обстеження її матері.

Донька Юлії Тимошенко заявила, що поки іноземні лікарі готують ширші рекомендації, українські чиновники "фальсифікують діагноз".

"Поки вони готують свої повні рекомендації та діагноз, лікарі в міністерстві охорони здоров`я України продовжують маніпуляції та фальсифікування діагнозу, як вони це робили всі три місяці", - заявила Є.Тимошенко.