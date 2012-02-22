Клюєв: взаємодія з Євросоюзом відбувається щодня

Україна продовжить ефективну взаємодію з Європейським Союзом як в економічній сфері, так і в інших напрямках, в тому числі - в процесі реформування українського законодавства на основі стандартів ЄС.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій КЛЮЄВ, повідомили УНІАН у прес-службі Апарату РНБО.

А.КЛЮЄВ висловив впевненість, що на рівні керівництва уряду буде призначений новий відповідальний за євроінтеграційний напрям, і «ця робота буде продовжена».

Він підкреслив, що взаємодія з Євросоюзом відбувається щодня на різних рівнях. У тому числі, мова йде і про угоду про асоціацію, технічна робота над якою триває на рівні експертів Єврокомісії, зазначив секретар РНБО України.

Секретар РНБО також заначив, що Україна уважно стежить за ситуацією в Греції і дуже зацікавлена в позитивних результатах зусиль влади Євросоюзу з виведення грецької економіки з кризи.

«Ми прекрасно усвідомлюємо можливий вплив результатів антикризових заходів у Греції на всю світову економіку, а значить, і на Україну. Ми так само, як і інші жителі Європи, зацікавлені у вирішенні боргових проблем та економічній стабільності країн єврозони, поверненні впевненого економічного зростання», - заявив А.КЛЮЄВ.

У той же час, за його словами, український уряд заздалегідь розпочав готуватися до будь-яких можливих сценаріїв розвитку ситуації в світі. «Робота зі стимулювання власного виробництва, в тому числі, і на базі імпортозаміщення, дала перші результати вже в минулому році. Ці зусилля мають бути продовжені і в 2012, і в наступні роки», - сказав А.КЛЮЄВ.