'Скандальний' автомобіль знову став найпопулярнішим у світі

Електричний кросовер Tesla Model Y розкуповують як на Заході, так і в Азії.

За підсумками першого півріччя лідером світового ринку нових автомобілів став кросовер Tesla Model Y. Електрична модель піднялася одразу на три позиції, а її частка ринку становила 1,2%, повідомляє Focus2Move.

Зростання продажів Tesla Model Y було зафіксовано в Азії (+8,4%) та США (+5,2%). Раніше "УкрАвтопром" повідомляв, що за підсумками червня Tesla Model Y стала бестселером на європейському ринку нових автомобілів.

Tesla Model Y посіла перше місце попри скандали, пов’язані із якістю збірки ранніх серійних моделей. Компанія мільярдера Ілона Маска суттєво допрацювала кросовер, так що тепер це по-справжньому надійний електромобіль.

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Друге місце у світовому рейтингу посіла Toyota Corolla, продажі якої зросли на 29,5%, а частка ринку становила 1,2%. Найбільше зростання попиту на модель зафіксували в США (+22,6%), Азії (+38%) та Європі (+27,7%).

Третє місце посів Ford F-Series із часткою ринку 1%. Пікап увійшов до трійки лідерів навіть попри скорочення продажів на 11,7%. Найбільше падіння попиту зафіксували в Азії (-14,6%) та Європі (-43,5%).

ТОП-10 найпопулярніших машин у світі:

Tesla Model Y (+2,2%); Toyota Corolla (+29,5%); Ford F-Series (-11,7%); Toyota RAV4 (-5,3%); Honda CR-V (-1,6%); Toyota Camry (-37,6%); Chevrolet Silverado (+1%); Hyundai Tucson (+7,6%); Volkswagen Tiguan (+9,5%); Kia Sportage (-2,5%).

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За результатами першого півріччя найпопулярнішим автомобілем на американському ринку став пікап Ford F-Series. Електрокросовер Tesla Model Y посів лише сьоме місце в американському рейтингу, а найбільше скорочення продажів серед моделей із першої десятки продемонструвала Toyota RAV4.

Повідомлялося також, що за підсумками січня–травня 2026 року найпопулярнішим новим автомобілем у Європі став Renault Clio. Попри зниження продажів на 3,6%, модель зберегла лідерство, зайнявши 1,8% європейського ринку.

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