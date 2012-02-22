Хорошковський каже, що гривні нічого не загрожує

Міністр фінансів України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявляє про те, що курс гривні буде стабільним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання фінансового комітету Верховної Ради.

«Підстави для занепокоєння за стабільність національної валюти відсутні», - сказав він.

За словами міністра, в розроблених Мінфіном, згідно зі стратегією середньострокового бюджетного планування, проектах бюджетів на 2013, 2014 роки відхилення курсу гривни тому, який встановлено на 2012 рік, мінімальні.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого ц.р. голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ під час зустрічі з представниками Незалежної асоціації банків України заявив, що на сьогоднішній день стабільності курсу національної валюти нічого не загрожує.