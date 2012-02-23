"Батьківщина" вимагає припинити дезінформацію про здоров‘я Тимошенко

Партія «Батьківщина» вимагає від Міністерства охорони здоров’я, Генеральної прокуратури та Державної пенітенціарної служби припинити спекуляції та дезінформацію на тему здоров‘я екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії.

«Чиновники Міністерства охорони здоров‘я забрехались, намагаючись виконати політичне замовлення Банкової із дискредитації лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО», - заявили в «Батьківщині».

За словами авторів заяви, «Раїса МОІСЕЄНКО на інші члени медкомісії від МОЗ, представники Генпрокуратури та пенітенціарної служби, проводячи брехливі прес-конференції, тиражували спотворений діагноз, коментували дії закордонних фахівців і своїми заявами продовжували виправдовувати режим ЯНУКОВИЧА та свідомо займалися дезінформацією громадськості».

У партії висловили сподівання, що влада також прислухається до прохання німецьких лікарів припинити спекуляції навколо здоров‘я Ю.ТИМОШЕНКО.

Також «Батьківщина» просить МОЗ «взяти приклад із своїх закордонних колег - здоров‘я людини ставити вище політичних вказівок з Банкової та сконцентруватися на наданні Юлії ТИМОШЕНКО необхідного лікування за рекомендаціями міжнародних лікарів».