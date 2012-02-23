У будинку депутата розбили вікно і облили фасад чорною фарбою

У Львівській області невідомі закидали пляшками з чорною фарбою фасад будинку голови Сокальської міської організації ВО «Свобода», голови фракції «Свободи» у Сокальській міській раді Юрія ТОВАРЯНСЬКОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЛОО ВО «Свобода», 22 лютого, пізно ввечері, невідомі розбили цеглиною вікно та облили фарбою фасад будинку голови Сокальської міської організації ВО «Свобода», голови фракції у Сокальській міській раді Ю.ТОВАРЯНСЬКОГО.

О 23.20 у вікно будинку депутата в Сокалі кинули цеглину, а стіну закидали пляшками із чорною фарбою. Коли він вибіг на вулицю – вже нікого не було. Свободівець викликав міліцію, яка опитала свідків, склала протокол, - зазначається у повідомленні.

«Я вважаю, що цей напад - помста або попередження від тих людей, яким своєю депутатською діяльністю заважаю робити їхні темні справи. Я неодноразово порушував проблему поборів із таксистів, зловживань керівництва міського комунального підприємства «Житлокомунсервіс», корупції в освітній сфері, зокрема закупівлі матеріалів і обладнання для шкіл за завищеними цінами», - зазначив Ю.ТОВАРЯНСЬКИЙ.

Ю.ТОВАРЯНСЬКИЙ є позаштатним кореспондентом газети «ВО «Свобода», дописувачем Сокальської районної газети «Голос з-над Бугу». У Сокальській міській раді він очолює комісію з архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин, інформує прес-служба.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю, наразі правоохоронці проводять розслідування за даним фактом.