У МОЗу є документ, що Тимошенко не дозволила брати кров на аналіз

Міністерство охорони здоров’я України спростовує заяву канадського лікаря щодо обстеження екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, українські лікарі, які входили до складу спільної комісії, створеної для медичного огляду Ю.ТИМОШЕНКО, заявляють, що коментарі канадського лікаря – члена даної спільної комісії, надані у ЗМІ, не відповідають дійсності

У МОЗ стверджують, що комісія запропонувала Ю.ТИМОШЕНКО медичне обстеження та проведення лабораторних досліджень.

Медичне обстеження було проведене іноземними спеціалістами після отримання відповідної поінформованої згоди пацієнта, на проведення лабораторних досліджень Ю.ТИМОШЕНКО відповідної поінформованої згоди, як того вимагає законодавство України, не надала (про що свідчить відповідний акт), наголошують у МОЗ.

Під час колегіального обговорення та у попередніх висновках канадських лікарів претензій до роботи спільної комісії не було, зауважили у відомстві.

Претензії до української влади є безпідставними, позаяк з боку уряду України та інших державних органів було забезпечено усі умови для проведення успішної роботи спільної медичної комісії, вважають у МОЗ.

Що стосується коментарів канадського лікаря з приводу «введення ТИМОШЕНКО Ю. В. речовин, які заборонені у Канаді», МОЗ повідомляє, що для лікування пацієнтки використовуються винятково препарати, які зареєстровані та дозволені до застосування в Україні.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Української правди», канадський лікар Петер КУЙТАН заявив, що влада України відмовила канадським лікарям зробити необхідні аналізи для встановлення діагнозу Ю.ТИМОШЕНКО, а сама ув`язнена від тестів не відмовлялася.

За словами П.КУЙТАНА, який входив до делегації, після зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО стало зрозуміло, що вона потребує аналізу крові та токсикологічного тестування.

"Незважаючи на те, що у канадської команди було обладнання для проведення аналізів, яке могло видати результати негайно, українська влада відмовилась дозволити його використання, заявляючи, що ми порушимо кілька законів, що може призвести до кримінального переслідування", - йдеться у заяві лікаря.

П.КУЙТАН додав, що лікарі звернули увагу чиновників, що саме український уряд їх запросив, а це обладнання було перераховано в оригінальних офіційних документах.

"Пані ТИМОШЕНКО була в повній згоді з нашими пропозиціями і просила конфіденційне і незалежне тестування", - додав він.

"Владні чиновники також заборонили збирання будь-яких необхідних зразків для аналізу", - наголошує лікар.

"Будь-які заяви про те, що вона відмовилася від незалежного тестування - є неправдою", - підкреслив П.КУЙТАН.

"Я вважаю, що ця жінка хвора і перебуває в постійному болю - цей стан вимагає токсикологічного тестування та інших лабораторних досліджень. Я також висловив стурбованість з приводу введених їй речовин, які заборонені в Канаді", - додав лікар.