УНП вимагає перенести День захисника вітчизни на 29 січня

Перенести святкування «Дня захисника вітчизни» з 23 лютого на 29 січня - День героїв Крут – вимагають від Президента України представники столичних організацій Української народної партії, НУ, КУН, УП "Собор".

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, відповідне звернення заступник голови Української народної партії Володимир ШОВКОШИТНИЙ передав до Адміністрації Президента під час проведення акції «З Днем окупанта». Аргументом на користь такої зміни представники патріотичних сил вважають те, що Радянська армія, чиє створення святкують 23 лютого, ніяким чином не пов'язана ні з українською історією та традиціями, ні з реаліями сьогодення.

«Офіційно вважалося, що 23 лютого 1918 року була створена Червона армія. Однак історичні факти свідчать, що в цей час більшовики зазнавали нищівних поразок від німців, які обернулися для них ганебним і принизливим «Брестським миром» (саме 23 лютого 1918 ЦК більшовиків ухвалив: …прийняти всі умови німецького командування…)», – зазначають в УНП.

Водночас, патріоти столиці наголошують: «У цей період Червона армія зосередили значні зусилля на розв’язанні жорстокої і кровопролитної загарбницької війни проти молодої, але вже визнаної світом Української народної республіки (саме в лютому 1918 за місяць окупації червоні головорізи Муравйова знищили за різними даним від 5 до 20 тисяч киян)».

Після розпаду СРСР у Росії свято російських військових перейменували на День захисника Вітчизни. Проте Україна в цей день може відзначати хіба що День окупанта, вшановуючи окупацію Червоною армією суверенної України на початку 20 століття.

«В Україні справжній День захисника Вітчизни треба відзначати у річницю битви під Крутами», – переконані в УНП.

29 січня 1918 року молоді українці під Крутами за покликом честі і гідності стали на захист тільки що відновленої української держави. Проявивши мужність і героїзм, вони виграли бій з переважаючими силами противника, затримавши ворога на дуже важливих чотири дні, так необхідних для визнання світовою спільнотою Української народної республіки, здобули фактично стратегічну конкретну перемогу у війні.

«Саме цей подвиг повинен бути увічненим і стати прикладом для наслідування для прийдешніх поколінь українців», – підсумовують представникистоличних організацій.