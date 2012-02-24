Стецьків: слухання справи Луценка в Євросуді стане переломним моментом

Публічні слухання справи екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА в Європейському суді з прав людини стануть переломним моментом у ставленні світу до Віктора ЯНУКОВИЧА. Про це в ході відеочату на порталі INTV повідомив народний депутат від «Народної самооборони» Тарас СТЕЦЬКІВ.

«Публічні слухання, призначені на 17 квітня в Європейському суді, - це прецедент. І суд встановить: чи був законним чи незаконним арешт Ю.ЛУЦЕНКА. І, як наслідок, чи є в Україні демократія», - зазначив політик.

За словами Т.СТЕЦЬКІВА, «цей прецедент буде переломним моментом у ставленні західного світу до В.ЯНУКОВИЧА. Вперше всі почують усі докази і всіх свідків».

Народний депутат зазначив, що таке тривале утримання Ю.ЛУЦЕНКА в СІЗО є протизаконним, а також свідчить про те, що ця справа - політична.

Т.СТЕЦЬКІВ нагадав, що більше 400 днів триває розслідування факту, брав екс-міністр МВС на роботу свого водія чи ні. «Проте Європейський суд це не цікавить. Він буде розглядати справу не по суті, а з приводу законного або незаконного його перебування під вартою», - цитує депутата прес-служба «Народної самооборони».

«Всі паси української Феміди свідчать про повне банкрутство політики В.ЯНУКОВИЧА. Це була політика реваншу», - вважає він і не виключає, що сьогодні влада намагається якомога швидше винести вирок Ю.ЛУЦЕНКУ, щоб до моменту початку слухань в Європейському суді прецедент нібито вичерпався.

Однак, на думку Т.СТЕЦЬКІВА, такі ігри в Європі не пройдуть. «Українська влада вляпалася, і дуже серйозно», - впевнений політик.

Прогнозуючи рішення Печерського райсуду, яке буде оприлюднене в день винесення вироку екс-міністру, Т.СТЕЦЬКІВ зауважив, що «влада хоче не допустити його не тільки до парламентських, але і президентських виборів».

«Я мало вірю в те, що суд не послухається прокурорів. Швидше за все, його засудять до 4,5 років позбавлення волі», - сказав він.

Депутат також упевнений, що В.ЯНУКОВИЧ не збирається виконувати резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи, прийняту по Україні.

«Якби він дійсно цього хотів, він би виконав резолюцію ще півроку тому», - зазначив Т.СТЕЦЬКІВ і нагадав, що В.ЯНУКОВИЧ багато разів обіцяв Європі та світу декриміналізувати статтю, по якій засудили Юлію ТИМОШЕНКО, проте так і не виконав своїх обіцянок.

«В.ЯНУКОВИЧ слів не розуміє. Він розуміє тільки дії. Якщо до нього і його сім`ї не застосують жорстких санкцій, він ніколи не виконає резолюцій ПАРЄ», - резюмував Т.СТЕЦЬКІВ.