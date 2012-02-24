Єврокомісар не бачить причин для відсторонення Тимошенко від виборів

Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ не бачить причин для відсторонення від виборів екс-прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО. Про це він сказав в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» (№ 29 від 23 лютого).

«Якби на суді було доведено, що пані ТИМОШЕНКО скоїла злочин, який робить неможливим її участь у виборах, тоді інша справа. Але я таких доказів дотепер не побачив. І з урахуванням фактів, які представлені на даний момент, я не бачу причин для відсторонення ТИМОШЕНКО від виборів» - підкреслив Т.ХАММАРБЕРГ.

Водночас єврокомісар бачить два виходи з ситуації, що склалася: або влада під час чесного неупередженого судового процесу підтвердить, що Ю.ТИМОШЕНКО дійсно скоїла злочин, або вона виходить на волю і бере участь у виборах.