Бютівці зайняли ложу Кабміну у ВР

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України досі не розпочалося.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" продовжують блокувати президію та трибуну ВР, протестуючи проти розгляду законопроекту щодо приватизації ГТС.

Також серед блокувальників є декілька депутатів з фракції НУ-НС.

Двері до президії заблоковані кріслами, а в президії висить плакат «Юлі – волю!».

На рядах, де розміщуються народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина", розстелений плакат з фотографією екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО за гратами та написом «Ні – політичним репресіям. Україні – волю!»

Як повідомлялося, сьогодні о 10-й год. ранку мала розпочатися Година запитань до уряду, на якій повинні були відповідати на запитання міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО та міністр агропромислового комплексу Микола ПРИСЯЖНЮК.

Тим часом в урядовій ложі немає членів Кабінету міністрів, а перебувають депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина".