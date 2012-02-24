Янукович: Якщо мені хтось заздрить - правильно робить

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні у Дніпропетровську запропонував журналістові одного з опозиційних видань позмагатися з ним у багатоборстві.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, під час брифінгу журналіст поставив В.ЯНУКОВИЧУ питання, чи досяг він за два роки на посаді Президента тих цілей, які ставив перед виборами. При цьому журналіст запитав про резиденцію «Межигір’я», рівень життя народу, українських олігархів, добробут родини Президента.

В.ЯНУКОВИЧ уник прямої відповіді на поставлені запитання і заявив наступне: «Для того, щоб працювати на такому рівні, цілодобово, як я, треба бути здоровим. Для того, щоб бути здоровим, треба вести певний спосіб життя: їсти мало, більше рухатися, я все це роблю». «Якщо мені хтось заздрить - правильно робить. Хай спробує так жити, як я. Я пропоную молодому журналісту позмагатися зі мною у спортивних вправах у багатоборстві», - відповів В.ЯНУКОВИЧ.