Гендиректора УНІАН Наливайка висувають на голову НСЖУ

Черкаська обласна організація Національної спілки журналістів ініціює висунення на посаду голови Національної спілки журналістів Олега Наливайка, генерального директора інформаційного агентства УНІАН.

Відповідне звернення до делегатів чергового з`їзду НСЖУ, який відбудеться у квітні цього року, сьогодні ухвалив секретаріат Черкаської облорганізації спілки.

«Нині у регіонах іде активна підготовка до чергового з`їзду нашої професійної спілки, - говорить Сергій Томіленко, голова Черкаської облорганізації НСЖУ. - Головним є питання нових орієнтирів у подальшій роботі організації та обрання нового керівника НСЖУ. Вважаємо, що такий досвідчений професіонал та організатор, як Олег Наливайко, є гідною кандидатурою на посаду голови НСЖУ».

Черкаські журналісти підкреслюють, що безумовним авторитетом для них є чинний голова спілки Ігор Лубченко, який прийняв рішення з огляду на свій поважний вік не брати участі у нових виборах. А Олега Наливайка черкаські члени спілка знають як активного члена нинішнього секретаріату НСЖУ та як колегу із незаплямованою репутацією, зазначається у повідомленні.