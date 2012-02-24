Кличко розповів, як із маленької брехні народжується велика

Лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО вважає, що головною рисою українського політика має стати чесність, бо саме цієї якості сьогодні вимагає суспільство. Про це він заявив під час зустрічі з учасниками Програми стажування у Верховній Раді та органах виконавчої влади, повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР».

За словами В.КЛИЧКА, нинішні політики навчилися вправно маніпулювати словами та видавати бажане за дійсне. «Маленький приклад: коли я чую від деяких діячів про те, що хтось з них щоранку бігає по 10 кілометрів, а хтось пропливає щодня п’ять кілометрів – я дуже дивуюся. Бо я знаю: якщо я пропливу два кілометри – після цього треба принаймні годину для відновлення сил. І щодня плавати такі дистанції навряд чи можливо. Ось так з маленької брехні народжується велика. Вважаю, що такі люди мають піти, а українська політика – нарешті стати чесною», – зазначив В.КЛИЧКО.

Лідер «УДАРу» також наголосив, що запорукою успіху у будь-якій сфері – чи у політиці, чи у спорті, є злагоджена командна робота. «Мені іноді закидають, що я не є експертом у економіці чи сільському господарстві. Скажу так – немає на світі людини, яка могла б бути експертом у всьому. Тому моє завдання як лідера політичної партії – згуртувати людей з високими моральними принципами та професійними якостями. Саме ці люди є основою команди «УДАРу». Не всі вони поки що є публічними, але всі – фахові й готов бути відповідальними за наші спільні рішення», – говорить В.КЛИЧКО.

Лідер «УДАРу» закликав молодь завжди займати активну громадянську позицію, не стояти осторонь політичних процесів. Він вважає, що саме активна молодь може змінити Україну, привнісши у владні кабінети сучасне мислення, нову політичну культуру та європейський досвід. «Знаю, що багато хто з вас вже стажувався за кордоном, тож ви можете порівняти умови праці українських і західних політиків. Хочу побажати усім вам рівнятися на європейські стандарти у вашій майбутній діяльності. На відміну від тих, хто вже дискредитував Україну в очах світової спільноти, ви, як її нове обличчя, повинні піднімати престиж країни та працювати заради її оновлення», – наголосив В.КЛИЧКО.