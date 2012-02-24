Янукович: може, й непогано буде переписати Конституцію без опозиції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що, «може, й непогано буде», якщо реформування Конституції відбуватиметься без опозиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зокрема, сьогодні у своєму виступі на урочистостях з нагоди 80-річчя утворення Дніпропетровської області Президент наголосив на важливості напрацювання фахових пропозицій щодо змін до Конституції.

«Ми повернулись до конституційного процесу. Створюється Конституційна асамблея, до якої увійдуть представники наукових та експертних кіл, громадські організації», – зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Говорячи про нарікання стосовно асамблеї, а також про відмову деяких опозиційних партій брати участь в її роботі, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Може, й непогано буде, якщо політичні партії почекають, поки фахівці напрацюють свої пропозиції та проведуть широкі публічні дискусії. Іноді корисно просто послухати розумних людей, без «ток-шоу» політичних та популістської пропаганди».