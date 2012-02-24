Тюремники: сім лікарів сказали, що Тимошенко операція не потрібна

Результати додаткового обстеження засвідчили, що екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не потребує хірургічного лікування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

За їх даними, сьогодні, 24 лютого, сімома лікарями підписано висновок щодо результатів проведених засудженій Ю.ТИМОШЕНКО інструментальних досліджень від 23 лютого.

У висновку, зокрема, зазначається, що «результати додаткової променевої діагностики не змінюють викладеного діагнозу та рекомендацій щодо попереднього лікування, а виявлені зміни не є такими, що потребують хірургічного лікування», поінформували в ДПтС.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого Ю.ТИМОШЕНКО було проведено додаткове обстеження. Зокрема, на базі Харківської обласної клінічної лікарні екс-прем’єру проведено рентгенографію, комп’ютерну томографію і МРТ.