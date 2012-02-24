Янукович: Мені не соромно дивитися людям в очі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що йому не соромно дивитися людям в очі.

Про це він сказав в інтерв’ю, яке транслюється на каналі ICTV, відповідаючи на запитання журналіста про падіння рейтингів провладних політичних сил напередодні парламентських виборів.

"Ви знаєте, мені не соромно дивитися людям в очі. І перед цими виборами я подивлюся людям в очі. Я завжди це робив і буду робити", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

"Все, що нам вдасться на цих виборах зробити для людей, це буде, як говориться, наші досягнення. І людям давати цьому оцінку. А що нам не вдасться зробити... Після виборів життя продовжується. Ми будемо продовжувати працювати, ми ніколи не звернемо з того шляху, яким ми пішли. Я впевнений, що це шлях приведе до успіху", - зазначив Президент.