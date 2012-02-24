ЗМІ: Американський суд відхилив позов Луценка до Пшонки

Суд Федерального округу Колумбія відхилив позов Юрія Луценка до генпрокурора Віктора Пшонки, його першого заступника Рената Кузьміна та інших співробітників прокуратури.

Про це ідеться у рішенні судді, яке є в розпорядженні Української правди.

Як витікає з рішення суду, причиною відхилення позову стало те, що всі особи, яких екс-голова МВС вказав у позовній заяві у якості своїх захисників, мешкають в Україні. Через це суд двічі давав Луценку час на те, щоб той пояснив, яким чином буде забезпечена участь його захисників у судовому процесі та визначився з термінами, у які це питання може бути вирішене. Оскільки Луценко двічі проігнорував приписи суду та не надав пояснень щодо можливої участі його захисників у процесі, позов екс-міністра до генпрокурора було відхилено. У рішенні зазначено, що воно є остаточним, але може бути оскаржене у вищих інстанціях.