Янукович відповів журналістам, коли може помилувати Тимошенко

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що питання про помилування екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО розглядатиметься, коли завершиться судовий процес над нею.

Про це повідомляється на сайті телеканалу ICTV, на якому транслюється інтерв’ю В.ЯНУКОВИЧА.

"Скажіть, будь ласка, ви мені дайте пораду, що я повинен зробити (в питанні про Ю.ТИМОШЕНКО)", - запитав В.ЯНУКОВИЧ у журналістів, коли почав говорити про проблему засудження і ув’язнення. "Помилувати", - відповіли журналісти.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що питання про помилування Ю.ТИМОШЕНКО може бути актуальним, коли закінчиться судовий процес над нею.

"А що далі може бути? А далі може бути помилування. І процедура про помилування також передбачена в законодавстві. І я вам хочу сказати, якщо ця процедура буде, а вона починається із заяви засудженої людини, звернення до Президента, у Президента є комісія, яка розглядає це помилування. І я переконаний, що за Конституцією ми повинні розглянути це питання і ухвалити рішення. Тоді це питання буде до мене", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Довідка УНІАН. Печерський районний суд Києва 11 жовтня 2011 року засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009-му році.

Також Ю.ТИМОШЕНКО притягується до відповідальності в рамках кримінальної справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».