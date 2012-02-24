Литвин: З часів Іуди надто упала мораль і виросли ставки
ТСК щодо перебіжчиків нічого не дасть?
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що робота Тимчасової слідчої комісії відносно фактів можливого підкупу народних депутатів нічого не дасть.
Про це В.ЛИТВИН написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи ініціативу щодо створення такої комісії.
“У Верховній Раді обговорюється ідея створення ТСК. На мою думку, це нічого не дасть”, - зауважив В.ЛИТВИН. На переконання спікера, залишається одне - щоб люди дали свою оцінку в ході виборів і партіям, і особам.
За словами голови ВР, такі огидні дії потребували розслідування з боку правоохоронних органів. “На жаль, на моє звернення відповідь була одна - відмовити. То ж можу ще раз сказати таке: з часів Іуди надто упала мораль і виросли ставки”, - сказав В.ЛИТВИН.
Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2011 року Р.ЗАБЗАЛЮК вийшов зі складу фракції "БЮТ-Батьківщина", а 10 січня увійшов до складу депутатської групи "Реформи заради майбутнього".
8 лютого на прес-конференції Р.ЗАБЗАЛЮК заявив, що його вихід із фракції "БЮТ-Батьківщина" був підпорядкований головній меті - провести розслідування щодо підкупу депутатів.
При цьому народний депутат сказав, що за перехід в депутатську групу "Реформи заради майбутнього" одержав 450 тис. доларів.