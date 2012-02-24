Литвин: З часів Іуди надто упала мораль і виросли ставки

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що робота Тимчасової слідчої комісії відносно фактів можливого підкупу народних депутатів нічого не дасть.

Про це В.ЛИТВИН написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи ініціативу щодо створення такої комісії.

“У Верховній Раді обговорюється ідея створення ТСК. На мою думку, це нічого не дасть”, - зауважив В.ЛИТВИН. На переконання спікера, залишається одне - щоб люди дали свою оцінку в ході виборів і партіям, і особам.

За словами голови ВР, такі огидні дії потребували розслідування з боку правоохоронних органів. “На жаль, на моє звернення відповідь була одна - відмовити. То ж можу ще раз сказати таке: з часів Іуди надто упала мораль і виросли ставки”, - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2011 року Р.ЗАБЗАЛЮК вийшов зі складу фракції "БЮТ-Батьківщина", а 10 січня увійшов до складу депутатської групи "Реформи заради майбутнього".

8 лютого на прес-конференції Р.ЗАБЗАЛЮК заявив, що його вихід із фракції "БЮТ-Батьківщина" був підпорядкований головній меті - провести розслідування щодо підкупу депутатів.

При цьому народний депутат сказав, що за перехід в депутатську групу "Реформи заради майбутнього" одержав 450 тис. доларів.