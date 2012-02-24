Янукович: Я маю право думати про другий термін
22:20, 24 лютого 2012Політика
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Президент бачить добру мотивацію
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ братиме участь у наступних президентських виборах.
Про це він заявив у телеінтерв’ю, що транслювалося на каналі ICTV.
«Я маю право думати про другий термін, але для цього треба добре попрацювати», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що участь у наступних виборах буде для нього доброю мотивацією працювати краще.
Він також запевнив, що наступні президентські вибори будуть чесними, прямими і демократичними.
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