Янукович: Я маю право думати про другий термін

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ братиме участь у наступних президентських виборах.

Про це він заявив у телеінтерв’ю, що транслювалося на каналі ICTV.

«Я маю право думати про другий термін, але для цього треба добре попрацювати», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що участь у наступних виборах буде для нього доброю мотивацією працювати краще.

Він також запевнив, що наступні президентські вибори будуть чесними, прямими і демократичними.