Депутат: генерали шоковані новим міністром оборони

Народний депутат України від фракції “БЮТ-Батьківщина” Василь КРАВЧУК стверджує, що генерали з Партії регіонів, які є народними депутатами, незадоволені президентським призначенням Дмитра САЛАМАТІНА на посаду міністра оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КРАВЧУК заявив на XV звітно-виборчій партійній конференції, яка відбулася в суботу в Хмельницькому.

«Я спілкувався з кадровими офіцерами, генерали з Партії регіонів, які є народними депутатами – всі просто шоковані! Адже САЛАМАТІН був громадянином іншої держави”, - зазначив він.

За інформацією В. КРАВЧУКА, депутати від “БЮТ-Батьківщина” звернулися із запитом до радника та представника Президента України в Конституційному Суді Олени ЛУКАШ з проханням повідомити, з якого часу Д.САЛАМАТІН є громадянином України, і чи не має він паралельного подвійного громадянства.

Як відомо, 8 лютого 2012 Віктор ЯНУКОВИЧ призначив своїм указом Д.САЛАМАТІНА на посаду міністра оборони, попередньо звільнивши Михайла ЄЖЕЛЯ.