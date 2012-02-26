Бютівці Луганщини обіцяють тиждень не відходити від колонії Тимошенко
17:54, 26 лютого 2012Політика
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Відкриють пост № 1
Учасники звітно-виборчої конференції Луганської обласної організації ВО «Батьківщина» ухвалили рішення відкрити пост № 1 біля Качанівської колонії Харкова і впродовж тижня проводити вахту «Свободу Юлії Тимошенко!».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі парторганізації.
На конференції, яка відбулася 25 лютого, було переобрано голову облорганізації «Батьківщини» Ірину ВЕРИГІНУ та сформовано новий склад керівних органів.
У роботі конференції взяли участь 129 делегатів з усіх міст і районів Луганської області, а також народні депутати від "БЮТ-Батьківщини" Олександр СТЕШЕК, Сергій ПІДГОРНИЙ та Анатолій ЯГОФЕРОВ, що представляють Луганську область у Верховній Раді.
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