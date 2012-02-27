Кличко придумав, як захищати результати виборів

Лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО пропонує опозиційним партіям вже зараз створити спеціальний координаційний центр із захисту результатів парламентських виборів. Свою ініціативу він висловив під час зустрічі з лідерами опозиційних партій, зокрема, «Батьківщини», «Фронту Змін» та інших, повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР».

В.КЛИЧКО впевнений у тому, що опозиція отримає переконливу перемогу на парламентських виборах у жовтні 2012 року, але результати виборів потрібно буде захищати разом, аби не дати партії влади шансу вкрасти жодного голосу, спотворити жодного бюлетеню.

Лідер «УДАРу» запропонував представникам демократичних сил вже зараз зосередити свої зусилля на захисті вільного волевиявлення громадян під час виборів. Зокрема, він вніс пропозицію щодо створення об’єднаного центру по захисту результатів виборів, а також запропонував конкретні організаційні та кадрові рішення. За словами В.КЛИЧКА, сформувати склад цього координаційного органу потрібно вже у березні. Очолити його має людина, яка володіє досвідом захисту результатів волевиявлення громадян і боротьби з фальсифікаціями. В.КЛИЧКО запропонував колегам по опозиції конкретну кандидатуру керівника центру захисту результатів волевиявлення і чекає реакції на його ініціативу з боку керівництва опозиційних партій, зокрема, Олександра ТУРЧИНОВА, Арсенія ЯЦЕНЮКА та інших.

«Вже сьогодні зрозуміло, що нам доведеться відстоювати волевиявлення наших виборців. Тому ми маємо заздалегідь продумати серйозні механізми захисту. Ми вийшли до партнерів по опозиції з конкретною ініціативою і кадровою пропозицією і чекаємо протягом найближчих днів їх відповіді. Переконаний, вона буде позитивною», – зазначив В.КЛИЧКО.