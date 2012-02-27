Чорновіл: БЮТ і Фронт змін - це те саме, що ПР, тільки навиворіт

Народний депутат України Тарас ЧОРНОВІЛ заявив, що на виборах до Верховної Ради України балотуватиметься в Дарницькому районі Києва, де проживає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Т.ЧОРНОВІЛ сказав на прес-конференції .

Він нагадав, що раніше говорив, що не балотуватиметься, але коли з’явилася можливість йти в мажоритарному окрузі, то “я для себе вирішив - ну а чому відразу здаватися?”. Він зазначив, що зараз йому важко оцінити свої перспективи проходження до наступного складу парламенту України. При цьому додав: “Але я думаю, що я не найгірший депутат у цій Верховній Раді України, який все ж таки в ній працює, а не просто віддав карточку там на збереження якомусь з координаторів, які голосують за нього, я виконую свої функції”.

Т.ЧОРНОВІЛ зазначив: “ А щодо списків, то я не можу піти по списку Партії регіонів, бо я там був, я вже знаю, що там робиться в середині, мені було б вже сьогодні якось неприємно туди йти. Але я ніколи не можу піти в БЮТ чи до Арсенія ЯЦЕНЮКА, бо це те ж саме, але тільки навиворіт”. При цьому додав: “Ну цікава ще поки що, мені здається, це партія “УДАР”, але ми досі не знаємо, які плани у Віталія КЛИЧКА - чи він взагалі збирається серйозно займатися загальнонаціональною політикою чи зосередиться на Києві”.

Т.ЧОРНОВІЛ попередив, що коли балотуватиметься по округу, то не роздаватиме «продпакетів». «Я не буду тратитися на бігборди, на велику агітацію в пресі і на телебаченні, бо мене й так всі знають, якщо мене підтримають, то підтримають, а якщо ні, то ні”, - додав політик.